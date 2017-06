Vught dwingt Groenewoud einde te maken aan illegale bouwsels

'Agentschap VVV in Van der Valk Hotel gaat Vught beter op kaart zetten

26 juni VUGHT - De foyer van het Van der Valk Hotel aan de Bosscheweg in Vught heeft voortaan de beschikking over een agentschap van het VVV. Aan een ruime en fraaie balie kunnen bezoekers 24 uur per dag inlichtingen krijgen over onder meer evenementen, bezienswaardigheden, toeristische attracties, openbaar vervoer en uitgaansgelegenheden in Vught en omgeving.