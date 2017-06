Vught is rattenplaag zat

Tien gemeenten starten in navolging van Vught met 'wijk-GGD'er

8 juni VUGHT - In navolging van de gemeente Vught gaan ook in tien andere gemeenten wijk-GGD'ers aan de slag. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is erg enthousiast over de proef in Vught en heeft het centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de opdracht gegeven om de Vughtse werkwijze landelijk in te voeren.