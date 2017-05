Vught-Noord stapt uit overleg spoorplan; onrust neemt toe

De vertegenwoordigers vinden dat hun initiatieven en adviezen door betrokken partijen als de gemeente Vught, provincie, het rijk en ProRail onvoldoende worden gesteund. ,,Het gevolg is dat er nu een plan ligt waar wij als straatvertegenwoordigers niet achter staan", luidt de verklaring in een brief aan deze partijen. ,,Wij kunnen niet anders dan uit de klankbordgroep stappen. Er worden grote financiële, leefbaarheids- en veiligheidsrisico's bij de spoorbewoners gelegd."

Het steekt de bewoners dat vooral het centrum van Vught baat lijkt te hebben van het omvangrijke spoorplan. ,,Wij vinden dat er in dit hele project met twee maten is gemeten. Vught centrum krijgt 2 sporen kaarsrecht naast elkaar en een verdiepte ligging, een investering in leefbaarheid van veiligheid van zo'n, 200 miljoen euro. Vught-Noord krijgt 4 sporen bovengronds, de meeste goederen- en reizigerstreinen, het meeste fijnstof, meeste ruimte inleveren, trillingen- en geluidsoverlast, hoogste schermen, onveiligheid en waardevermindering van de huizen. De investering in extra leefbaarheid en veiligheid is in Vught-Noord zeer beperkt vanwege het budget."