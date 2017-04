Vughtenaar aangehouden zonder rijbewijs maar mét twintig zakjes cocaïne in onderbroek

Behoefte aan wijksteunpunten groot onder Vughtse senioren

14:35 VUGHT - De in het coalitieakkoord beloofde wijksteunpunten in Vught komen moeizaam van de grond bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie. De behoefte is echter groot. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Ouderen Samen. Tijdens 4 bijeenkomsten in maart was een ontmoetingsplek in de wijk een veel gehoorde kreet.