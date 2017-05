VVD stelt vragen over ovonde Vught: 'We maken ons zorgen'

Huurders niet welkom in 'lege' parkeergarage Vught

9 mei VUGHT - Er zijn '113 plaatsen vrij', meldt het bordje bij de ingang van parkeergarage het Vughtse Hart in het centrum van Vught. Het is zo maar een doordeweekse donderdag maar ook op andere dagen van de week zijn er volgens bewoners van het Vughtse Hart nog vele tientallen plekken vrij in de parkeergarage. Afgezien van Koningsdag en de dagen voor kerst. Dan staat het Vughtse Hart wel vol.