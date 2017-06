Wijkagent over dubbele ramkraak Vught in 24 uur: 'Dat heb ik nog nooit meegemaakt'

De technische recherche was maandag ter plaatse voor onderzoek naar de opmerkelijke zaak. Ook in de nacht van zaterdag op zondag was het namelijk al prijs. Toen ramde een auto iets na 01.00 de pui uit het veilingbedrijf en werd een flinke hoeveelheid dure merkkleding (Gaastra) buitgemaakt.

Tweede keer

Zondag werd de pui gerepareerd maar amper 24 uur later ging het dus weer mis. ,,Dat is inderdaad opmerkelijk", aldus de wijkagent. ,,Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Twee keer in 24 uur."

Het bedrijf aan De Schakel ligt hemelsbreed slechts een kleine 350 meter van het Vughtse politiebureau maar daar was op dat moment niemand aanwezig. De surveillancewagen reed volgens de wijkagent rond. ,,Zondag kregen we om 23.11 de melding binnen. We waren zeker binnen 15 minuten ter plaatse, dat is verplicht. De beveiliging was er nog eerder maar dus toch nog te laat. Zo'n ramkraak gaat ontzettend rap."

Op de vraag of het bedrijf wel voldoende beveiligd was, laat De Rouw zich niet uit. ,,Alles kan kapot", zegt hij. ,,Je zou bijvoorbeeld wel rampalen of bloembakken of iets dergelijks kunnen aanbrengen maar ook dat is geen garantie dat het niet weer gebeurt."

BVA Auctions is vooral bekend van faillisementsveilingen. Op een veilinglocatie kunnen mensen die een product van de veilingssite in het echt willen zien, eerst een kijkje nemen voor ze een bod uitbrengen. Een klein jaar geleden opende de locatie in Vught, de vierde van het land na Amersfoort, Zwolle en Leiden.