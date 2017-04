Wim Kok bij 4 mei herdenking Kamp Vught

Kok houdt de toespraak op verzoek van het herinneringscentrum van Kamp Vught. Kok was zelf een oorlogskind, geboren in 1938. ,,De Tweede Wereldoorlog heeft mij geleerd de vrijheid op haar unieke waarde te schatten. Het gevoel weer vrij te zijn heb ik toen als een bijzondere sensatie ervaren. De herdenking biedt een moment om opnieuw te beseffen wat het betekent om vrij te zijn."

Oud-gevangene Joop Onnekink vertelt tijdens de herdenking over zijn ervaringen in het kamp. Samen met zijn moeder en drie zusjes zat hij vier maanden gevangen. Zijn vader was actief in het verzet. Pas na de oorlog in 1945 zag het gezin de vader van de familie terug.