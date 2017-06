Woedende reacties om maandenlange afsluiting N65: 'Ze zijn van de pot gerukt'

Toch wéér blauwalg in Jan van Galenvijver Vught

12 juni VUGHT - Ondanks diverse pogingen om de waterkwaliteit in de vijver te verbeteren, is er tóch weer blauwalg geconstateerd in de vijver aan de Jan van Galenstraat in Vught, meldt Waterschap de Dommel. Het waterschap adviseert contact met het water te vermijden.