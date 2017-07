Zendmast Vught moet wijken voor bouwplan

Vught krijgt 'plasstickers'

10:31 VUGHT - Flink wat senioren durven volgens een onderzoek van Ouderen Samen Vught geen rondje door het dorp te lopen. Dat heeft niets te maken met angst voor criminaliteit maar met het simpele feit dat er geen openbaar toilet is in Vught en de drempel om, zonder consumptie of aankoop, bij een horecagelegenheid of winkel naar binnen te gaan te groot is.