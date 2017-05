Aa en Maas wil subsidie voor restauratie Bovenlandse sluis

Weer brand op kunstgrasveld WSC Waalwijk: 'Ik ben er nu echt klaar mee'

10:26 WAALWIJK - Voor de derde keer in minder dan een jaar is het weer raak. Vandalen hebben zondagavond een deel van het hoofdveld van WSC Waalwijk in brand gestoken. Terreinbeheerder Theo Hijmans is er helemaal klaar mee: ,,Het is maar goed dat ik niet weet wie het zijn."