Alcohol- en drugsgebruik Willem van Oranjecollege: 'Als de bel gaat zijn wij alle grip kwijt'

Uit onderzoek (2015) van de GGD onder jongeren van 13 en 14 jaar van het Willem van Oranjecollege bleek dat 19 procent overgewicht had, 21 procent thuis problemen had, 26 procent kampte met leermoeilijkheden, 27 procent gezondheidsklachten had in de bloei van hun leven, en 26 procent onder behandeling is of medicijnen slikt. Maar erger: 47 procent van de kinderen gaf aan alcohol te drinken waarvan 16 procent toegaf probleemdrinker te zijn. Drie procent gaf toe drugsverslaafd te zijn en 19 procent was verslaafd aan internet.

Verantwoordelijkheid

,,Het is een groot maatschappelijk probleem, zowel wat betreft het gebruik van alcohol als drugs. En de school maakt deel uit van die maatschappij, dus ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen", zegt Spuijbroek.

Het college heeft net als elke middelbare school te maken met verslaving onder jongeren. Onlangs stipte burgemeester Fons Naterop van Aalburg dat nog eens aan door te refereren aan een onderzoek op het college.

Aanleiding was het verhaal dat de wijkagent van een ouder kreeg te horen over een appgroep van zo'n dertig kinderen van rond de 13 jaar. Drugs en alcohol vormde het hoofdthema in de groep. Er zat zelfs een jochie van 13 jaar bij die cocaïne gebruikte.

Voetbalkantine

Directeur Lida en zorgcoördinator Nelleke Verbeek willen niet specifiek op dat onderzoek reageren. ,,Maar in zijn algemeenheid blijkt dat het voor jongeren niet moeilijk is om aan drugs te komen. Dat vertellen ze ook heel eerlijk. Een pilletje kost 3 euro, dus dat is ook voor hun goed te doen. En bij alcohol is het nog veel makkelijker, omdat dat vaak maatschappelijk wel is geaccepteerd. Ook thuis, en in de voetbalkantine. Ik heb wel eens gehoord dat een jeugdteam kampioen werd en dat de jochies van 13, 14 jaar getrakteerd werden op bier'', zegt Lida.

Het maakt Lida en Nelleke boos. ,,Als school doen wij er alles aan om kinderen hiertegen te beschermen en ze weerbaar te maken. Wij zien het als onze plicht om goed te zorgen voor het welzijn van het kind. Maar wij staan met de rug tegen de muur. Om problemen zo veel mogelijk te voorkomen hanteren wij strenge regels, houden regelmatig kluisjescontroles en leggen als dat nodig is sancties op. De regel is dat het hele schoolterrein, dus ook buiten, rookvrij is. Er mag op school of tijdens excursies geen alcohol gedronken worden en natuurlijk is drugsgebruik ten strengste verboden. Maar als de bel gaat, stappen ze allemaal weer de grote boze wereld in en zijn wij alle grip kwijt.''

Het gevolg is wel dat de directeur en de zorgcoördinator zien dat het misgaat met sommige leerlingen. Dat is vooral op maandagochtend na een zwaar weekeinde zichtbaar. Nelleke: ,,Dan zitten er veel lam, moe, bijna uitgeput en gapend in de klas. Ze geven het zelf ook toe, daar zijn ze heel eerlijk in. Maar het is wel triest natuurlijk, een kind van 13, 14 jaar!''

Ouders

Vooral Nelleke ziet als zorgcoördinator meer dan eens dat jongeren een verslavingsprobleem hebben of in elk geval drugs of alcohol gebruiken. Op het Willem van Oranjecollege zijn daar duidelijke richtlijnen voor. ,,Als wij het constateren gaan wij direct in gesprek met het kind, maar zeggen er ook direct bij dat wij in contact gaan met de ouders. Meestal krijg je dan twee reacties: mijn kind doet dat niet of wij gaan er meteen mee aan de slag.'' Maar het College doet ook veel aan preventie. Directeur Linda: ,,Bijvoorbeeld door regelmatig samen met de politie kluisjes te controleren. Dat is voor iedereen goed zichtbaar en dus weten ze allemaal dat wij ze goed in het snotje hebben.''

Acceptatie

Toch is de problematiek rond drugs anders dan wat de alcohol betreft. In dat laatste geval bokst de hulpverlening ook op de maatschappelijke acceptatie van het drinken van alcohol. ,,Een biertje of een wijntje drinken wordt vaak ook thuis al geaccepteerd'', weet Lida. ,,Er zijn zelfs voorbeelden waar de vader in de voetbalkantine een biertje voor zijn zoon haalt omdat die nog te jong is en het dus niet meekrijgt.''

De 'zuipkeet' draagt op het platteland ook haar steentje bij. Het is de plek waar jongeren voordat ze op stap gaan indrinken, wat gepaard gaat met flink veel alcohol, en zelfs sterke drank. ,,Er zijn ouders die het wel een prettig idee vinden dat hun kind daar drinkt, dat is wat dichter bij huis en veel denken dat ze het zo onder controle houden. Het tegendeel is waar.''

Ook burgemeester Fons Naterop liet begin deze week merken dat hij zich zorgen maakt over de veel te jonge alcoholdrinkers. De zuipkeet noemt hij één van de boosdoeners. ,,Maar ook in de horeca en de voetbalkantines gaat het niet altijd goed. Daarom zijn wij nu overgestapt van de softe aanpak naar veel strenger. Maar in de sportkantines is het lastiger, omdat je dan afhankelijk bent van de vrijwilligers die achter de bar staan.''

Politie