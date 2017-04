Auto belandt in sloot na ongeval Vendreef in Vlijmen

Roze verven van kasteel in Land van Ooit hield gemoederen jaren bezig

17:14 DRUNEN - De plannenmakers voor de Poort van Heusden, het voormalige Land van Ooit, bevestigden het vorige week nog maar eens. Binnen de ambitieuze plannen die op tafel liggen is het misschien maar een detail, maar één ding is zeker: de roze kleur gaat van het Roze Kasteel af. Linksom of rechtsom.