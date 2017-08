Bedreigers burgemeester Jan Hamming stoppen na serieus gesprek met de politie

Appartement in Waalwijk drie maanden dicht vanwege hennepkwekerij

13:34 WAALWIJK – Een woning aan de Van Merwedelaan in Waalwijk is maandag op last van de burgemeester voor drie maanden op slot gezet. Dat is besloten nadat er vorige maand een hennepkwekerij in het appartement werd aangetroffen.