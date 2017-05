Beschonken chauffeur eindigt in sloot bij Waalwijk

Primera Waalwijk na ravage door inbraak weer open

5 mei WAALWIJK - Na anderhalve dag opruimen van de ravage, is de Primera Bergmans aan de Sint Antoniusstraat in Waalwijk vrijdagmiddag weer open gegaan. In de winkel werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Twee verdachten van 42 en 48 jaar zonder vaste woon- of verblijfsplaats, werden na een achtervolging aangehouden.