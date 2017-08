De 80 van de Langstraat zoekt nog 'onzichtbare krachten'

KAART Brabanders wonen graag dicht bij werk

8:16 DEN BOSCH/TILBURG - Er werken meer Tilburgers in Den Bosch dan er Bosschenaren in Tilburg werken. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht. En het heeft ook berekend dat we gemiddeld iedere werkdag ruim 20 kilometer moeten rijden om op het werkadres te arriveren.