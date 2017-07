Dieven breken weer in bij Aktiesport Waalwijk; derde keer in korte tijd

Brand op bootje in de Biesbosch: '20 seconden later hadden we in brand­won­den­cen­trum gelegen!'

11 juli DRIMMELEN - ,,Er zijn tassen verbrand, mobieltjes in het water beland, er is zelfs een spijkerjack afgebrand. We hebben zo vreselijk veel geluk gehad", zegt Bas van der Weele over de brand in de boot waarin hij zijn personeel op een bedrijfsuitje trakteerde. Door een gaslek vloog die maandagavond in de Biesbosch met twintig man aan boord in brand.