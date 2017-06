In de assen van de vrachtwagen in Drunen zat 88 kilo heroïne: straatwaarde 2,5 miljoen euro

DEN BOSCH/DRUNEN - Dik 88 kilo heroïne. Straatwaarde: ongeveer 2,5 miljoen euro. Het zat allemaal verstopt in de assen van een vrachtwagen die de politie op 17 maart aantrof in een loods aan de Lipsstraat in Drunen.

In de loods arresteerde de politie de Iraanse chauffeur van de vrachtwagen en een 53-jarige man uit Arnhem. In de Bossche rechtbank zaten ze vrijdagmiddag in het verdachtenbankje, in een eerste -tussentijdse zitting. Officier van justitie Janine Kramer vertelde dat de mannen waarschijnlijk in groter verband opereerden. In Duitsland zijn afgelopen jaar twee Iraanse vrachtwagens aangehouden waar óók heroine in de assen was verstopt.