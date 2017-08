Mannen uit Waalwijk aangehouden voor drugs- en wapenbezit

Gevaarlijke situatie A59 Vlijmen: ijzeren balk op weg, zes auto’s rijden banden kapot

7:56 VLIJMEN – Op de A59 bij Vlijmen is donderdag in alle vroegte een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan doordat er een ijzeren balk midden op de snelweg lag. Zeker zes weggebruikers reden er dwars overheen en reden één of meerdere banden kapot.