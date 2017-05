Niet langer welkom op kermis Best; Vlijmenaar deelt als protest ijsjes uit

BEST - Kermisexploitant Marcel van de Wiel heeft dinsdagochtend als protest zijn ijskraam voor het gemeentehuis in Best gezet, en gaat gratis ijs uitdelen. Na ruim 20 jaar is Vlijmenaar Van de Wiel niet meer welkom op de kermis in Best.