Woning Waalwijk tijdelijk ontruimd vanwege gaslek; man lag te slapen in zijn huis

WAALWIJK - De brandweer is zondagmiddag in actie gekomen in de Mr. Luybenstraat in Waalwijk. Een onderbuurvrouw rook een sterke gaslucht, vermoedelijk afkomstig van de bovenwoning en schakelde de brandweer in. In de bovenwoning lag een man te slapen, die het gas niet geroken had.