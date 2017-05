112? Er ligt een kameel in de sloot!

WASPIK/MACHAREN - Dolle stieren, uitgebroken paarden, een wanhopige circuskameel... De brandweer heeft wat te stellen met dieren in nood. Vooral in het voorjaar.

,,De veearts zei nog dat we niet bang hoefden te zijn. 'Peter, ik heb die stier een paar spuitjes gegeven. Die doet geen kwaad.' Maar toen we hem uit de gierkelder hadden getrokken, ging die stier he-le-maal los. Moesten we op de vlucht en over de stalmuurtjes springen om onszelf te redden!''

Brandweerman Peter Rosenbrand (51) maakt dit soort hachelijke akkefietjes bij tijd en wijle mee. Soms is het een vak apart om zo'n dier in nood te redden, weet deze beroeps met ruim dertig jaar ervaring als geen ander. ,,We gaan hier tegenwoordig veel professioneler mee om, zijn beter getraind en hebben goed materiaal. Daar is bij de brandweer Midden- en West-Brabant serieus werk van gemaakt en dat merk je dan ook bij zo'n reddingsoperatie."

Gevaarlijk

Want het kan behoorlijk ingewikkeld én levensgevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld als in Made vier koeien in de stal door een rooster zakken en in de dampende gierkelder belanden. ,,Dan maken we in no-time een plan van aanpak. Met de boer, die zijn dieren en de situatie op de boerderij het beste kent. Met de veearts. Met onze specialisten en de collega's ter plekke. Want je hebt beschermende kleding en maskers nodig om tot de nek toe in de stront te kunnen staan. Als er gassen vrijkomen, is het immers bloedlink. En je moet beseffen dat zo'n koe in paniek kan raken en met honderden kilo's een volwassen vent makkelijk tegen een wand dood kan drukken."

Volledig scherm Op een Madese boerderij redt de brandweer vier koeien uit de gierkelder nadat ze door de vloer waren gezakt. © MaRiCMedia

Voorjaar

Vooral in het voorjaar is het raak met dat beestenspul, weet Rosenbrand uit ervaring. Dan rukt de brandweer toch wat vaker uit richting boerderij of polder. Dieren ruiken de lente of elkaar en nemen risico's aan de waterkant.

Zo ontsnapten twee weken geleden in Macharen twee koeien uit een weiland. Eén daarvan zwom zelfs de Maas over. En vorige week dook in Heusden ook een koe die rivier in. En moest de brandweer er in Klein-Zundert en Steenbergen aan te pas komen om paarden uit de sloot te hijsen. ,,Dan mogen ze weer naar buiten en hebben ze toch liever water uit een sloot waar ook nog wat mals groeit, dan uit zo'n betonnen bak."

Volledig scherm Afgelopen weekeinde nog kukelden enkele schapen in Roosendaals water. © Christian Traets - MaRicMedia

De Brandweer Midden- en West-Brabant heeft zich op twee plaatsen gespecialiseerd in reddingsoperaties voor dieren. In Waspik en Oudenbosch beschikken de korpsen over extra materialen én een zogeheten VIA: afkorting voor een veetakelinstallatieaanhanger.

VIA dus. ,,Als in Rucphen een koe in een put valt, gaat het plaatselijke korps daar met zes man op een tankautospuit naartoe en komt Oudenbosch daar met vier man en de VIA achteraan. Ze treden samen op."

Oefenkoe

Brandweerlieden krijgen regelmatig cursus om zich in dit soort karweitjes te bekwamen. Op een boerderij, bij de veearts, in de kazerne waar zelfs een heuse oefenkoe in de takels gehangen kan worden.

Als 'Hoofd Repressie' weet Peter Rosenbrand dat ook zijn vrijwillige collega's deze trainingen prachtig vinden. ,,Die zijn enthousiast, vinden dat geweldig, organiseren ze zelf ook oefeningen. En bij dieren komt nu eenmaal sentiment kijken. Kijk maar eens naar al die filmpjes op Facebook en YouTube die iedereen liket."

Volledig scherm Brandweer haalt uitgebroken koe van spoorlijn in Made. © MaRicMedia

Chinees

,,Zo'n boer is stikblij als je zijn levenswerk en zijn brood weet te redden. Laatst nog haalden we twee koeien uit een stalput. Vanaf vier uur 's middags toch een paar uur flink bezig geweest. Toen is die boer Chinees gaan halen voor de collega's. Da's tof, dat maak je niet overal mee."

Plicht

Zo zijn er nog steeds boeren die vrezen dat ze een rekening voor die brandweerhulp gepresenteerd krijgen. Het gebeurt dat zo'n even argwanende als zuinige ondernemer eerst zelf begint te pionieren voordat hij 112 belt. ,,Maar het is gewoon onze taak. We zijn het zelfs wettelijk verplicht dieren in nood te helpen. De rekening is voor ons allemaal, de verzamelde belastingbetalers van Nederland."

Het zijn dezelfde belastingbetalers die Rosenbrand op een verjaardag aanschieten of dat nou allemaal nodig is, zoveel kosten maken om een kat uit de boom te halen. ,,Een paard in de sloot begrijpt iedereen, maar bij een kat ligt dat nogal eens anders. Ik ga er niet op in, maar voor de een betekent een kat nu eenmaal meer dan voor een ander."

Volledig scherm Met man en macht wordt dit paard in Steenbergen weer op zijn hoeven gezet. © Visumar

Het hangt ook af van plaats en situatie, wil de brandweerman maar zeggen. Kwestie van de kat uit de boom kijken, soms even wachten tot ie van de honger toch maar afdaalt. ,,We doen dat soort klusjes minder dan vroeger. Maar soms lukt een kat het gewoonweg niet."

Los van die katten schat Rosenbrand in dat het korps Brandweer Midden- en West-Brabant een keer of twintig per jaar een groter dier met de veetakel uit een benarde positie moet zien te krijgen. Minder vaak dan vroeger, dat wel. ,,Bedrijven zijn professioneler geworden, stallen beter, er is meer wetgeving en controle, de verzekering stelt scherpere eisen... Dat speelt allemaal mee. Gelukkig maar."

Kameel

Toch blijven er van die gevallen apart, lacht Rosenbrand bij de herinnering. Vele jaren geleden, op Koninginnedag, in zijn woonplaats Sprang-Capelle. Werd 112 ge-alarmeerd omdat in de brede sloot tussen de Koesteeg en het Halve Zolenpad een kameel lag te watertrappelen.

,,Niet te geloven. Die stond tot aan zijn bulten onder en die vacht werd steeds zwaarder. Het was prachtig weer. Van heinde en verre kwamen mensen kijken hoe we dat kunstje gingen flikken. We kregen een applaus dat ik nooit meer zal vergeten. Ook van de directeur van het circus waar die kameel was ontsnapt. Dankbare vent. Het hele korps kreeg vrijkaartjes."