Aannemer stuit op ruim 100 jaar oude waterput in Waalwijk

Volgens secretaris Ad van den Houdt van heemkundekring De Erstelinghe in Waalwijk betreft het een waterput uit de negentiende eeuw. ,,We weten het niet precies want ik ben geen deskundige op dit gebied, maar het eerste huis in dit gebied is in 1842 gebouwd. Naderhand zijn er woningen afgebroken en opnieuw gebouwd. Het huis naast de waterput werd later gebouwd."