Adwin Stam tweede bij verkiezing Mooiste Truck van Nederland: 'Opa zou trots zijn geweest'

Waalwijk een groene gemeente? Niet volgens de Groenindex

31 juli WAALWIJK - In de strijd om de titel groenste gemeente 2017 zal Waalwijk het moeten hebben van de buitengebieden. In de bebouwde kom zijn gras, struiken en ander groen dun gezaaid. Dat blijkt uit de zogenoemde Groenindex van de universiteit van Wageningen, in samenwerking met RTL Nieuws.