Alcoholverbod op Vredesplein na overlast door drinkende jongeren

Onrust in Sprang-Capelle over ruimen graven

6 juni WAALWIJK. Het voornemen om oude graven te ruimen op de begraafplaatsen aan de Heistraat en de Tilburgseweg in Sprang-Capelle zorgt voor onrust in het dorp. Dat schrijft de politieke partij SGP in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De SGP wil van het college weten of er geen alternatieven denkbaar zijn.