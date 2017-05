Auto's botsen frontaal op elkaar bij af- en oprit van A59 bij Sprang-Capelle

Waalwijk houdt geld over

10 mei WAALWIJK - Waalwijk houdt na 2016 2,5 miljoen euro over in de portemonnee, mede door een aantal eenmalige meevallers. Toch valt het bedrag lager uit dan werd voorzien in het najaar. Toen werd gedacht dat de gemeente 3,7 miljoen euro zou overhouden. Dat het bedrag nu lager is, komt mede door hogere kosten bij de sociale werkvoorziening Baanbrekers.