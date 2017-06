Automobilist verwacht bocht niet en ramt vangrail op A59 Waalwijk

Zonnige editie van Waspikse Avond-4-Daagse

16 juni WASPIK - De Avond-4-Daagse in Waspik zit er weer op. Vrijdagavond kwamen de 432 deelnemers door de Via Gladiola (Schoolstraat) aan bij Den Bolder waar de medailles in ontvangst werden genomen. Het was een topjaar voor de organisatie met vier dagen stabiel zomers weer.