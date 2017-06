Baardwijk schorst spelers en schaamt zich diep voor vechtpartij

Waspik aan de wandel tijdens Avond-4-Daagse

13 juni WASPIK - De komende avonden zijn er zo'n 450 mensen op de been in Waspik tijdens de jaarlijkse Avond-4-Daagse. Veel jeugd en gezinnen, maar opvallend is ook de deelname van ruim twintig bewoners van zorgcentrum De Stroming die vaak in de rolstoel samen met begeleiders de vier routes afleggen.