Bestuurder klapt tegen vangrail in Sprang-Capelle en raakt gewond

Kon drugslab Sprang-Ca­pel­le­naar écht flink deel van Eindhovense woonwijk wegvagen?

1:21 EINDHOVEN/SPRANG-CAPELLE - Een drugslab is link, en al helemaal in een rijtjeshuis midden in een woonwijk. Maar hoe gevaarlijk? 'Hier lagen zo veel gevaarlijke stoffen dat een brand of explosie niet alleen dit huis had vernietigd, maar een flink deel van de wijk', waarschuwde burgemeester John Jorritsma dinsdag na de vondst van het xtc-lab in de woning in de Eindhovense Heydaalweg afgelopen vrijdag. Een 25-jarige man uit Sprang-Capelle werd gearresteerd, samen met een 20-jarige man uit Son en Breugel.