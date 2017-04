Bestuurder rijdt derde keer zonder rijbewijs in Waalwijk; auto weggesleept

Baanbrekers in Waalwijk wil vluchtelingen zélf aan werk helpen; gemeente huurt bedrijf in

14 april WAALWIJK - Vluchtelingen met een verblijfstatus moeten zo snel mogelijk aan een baan worden geholpen, vindt Waalwijk. De gemeente gaat daarvoor naast Baanbrekers ook een commercieel bedrijf inschakelen. Baanbrekers (de sociale dienst en werkvoorziening in De Langstraat) is daar niet blij mee, want dat is hún taak, zeggen zij.