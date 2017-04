Bouw campus voor arbeidsmigranten nog dit jaar van start

Waalwijk. Projectontwikkelaar Green Real Estate wil eind dit jaar starten met de bouw van een campus voor 400 arbeidsmigranten op het voormalige terrein van voetbalcub RWB in Waalwijk. April volgend jaar moet de huisvesting klaar zijn zodat de arbeidsmigranten er hun intrek kunnen nemen.

Dat zei de projectontwikkelaar donderdag tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad van Waalwijk. Green Real Estate zal voor de zomer de knoop doorhakken of de koop van het perceel doorgaat, maar de projectontwikkelaar gaat daar wel vanuit, zei hij.

Wethouder Judith Keijzers van Waalwijk kreeg vanuit de raad de vraag of er op de campus alleen arbeidsmigranten gaan wonen die in Waalwijk werken. ,,Of gaan we de problemen van andere gemeenten oplossen?"

Volgens Keijzers zullen er vooral arbeidsmigranten op de campus gaan wonen die in Waalwijk werken, maar is dat zeker geen wet. Het tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio is groot, zei ze. ,,En dat moeten we samen oplossen. We moeten iets verder kijken dan onze gemeentegrenzen. Andere gemeenten zijn ook al jaren solidair met ons."

De presentatie die de projectontwikkelaar gaf aan raadsleden en geïnteresseerde omwonenden van het terrein, was grotendeels al bekend. Er komt een semi-permanent gebouw met een parkeerplaats voor zo'n 150 auto's. Er worden strenge afspraken gemaakt over het beheer van het pand, maar ook over het voorkomen van overlast voor de omgeving. Zo komt er een huishoudelijk reglement met regels en sancties op geluidsoverlast en drank- en drugsmisbruik. En is er een beheerder die in het pand gaat wonen.