Bus klapt op rijtje auto's, zwangere vrouw gewond naar het ziekenhuis

RKC Waalwijk en PSV spelen om een prijs

30 mei WAALWIJK - De oefenwedstrijd tussen RKC Waalwijk en PSV zaterdag 8 juli om 16.00 uur in Waalwijk gaat ergens om. Inzet is de Mandemakers Cup als blijk van waardering aan het keukenbedrijf, dat bij beide clubs als sponsor betrokken is. Bovendien speelde Ben Mandemakers een belangrijke rol bij het saneren van de schulden van de Waalwijkse club. Zonder zijn steun had de club waarschijnlijk niet meer bestaan.