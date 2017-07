Chauffeur bedolven onder veevoer bij Jonker Petfood in Waalwijk

Plan Cha­bot-ten­toon­stel­ling in ijskast

16 juli WAALWIJK - Het Huis van Waalwijk dat volgend jaar een grote tentoonstelling wilde organiseren over de van oorsprong Sprang-Capelse kunstenaar Henk Chabot, heeft dat plan voorlopig in de ijskast gezet. De stichting had voor haar activiteiten in 2018 50.000 euro subsidie aangevraagd. Maar de gemeente Waalwijk heeft die aanvraag afgewezen.