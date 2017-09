Collega's: Duivenfraudeur Wim Snels moet met volledige bekentenis komen

WAALWIJK - De storm die in postduivenland losbarstte na de fraudezaak rond Waalwijker Wim Snels is nog niet gaan liggen. Collega-duivensporters willen dat Snels met een volledige schuldbekentenis komt.

Snels, voorzitter van de plaatselijke PV de Postduif, werd op 13 augustus op heterdaad betrapt op fraude, nadat hij thuis een duif als aangekomen registreerde, terwijl de vogel in Frankrijk in de mand was achtergehouden. De duivenman gaf vervolgens in de media toe een scheve schaats te hebben gereden. Maar het was een eenmalige fout, stelde hij.

Spioneren

Collega's geloven hem niet, blijkt uit een reconstructie van het Brabants Dagblad. Ze leggen verschillende aanwijzingen op tafel waaruit zou blijken dat Snels al veel langer en structureler aan het frauderen was. Zo spioneerden duivenmelkers deze zomer op wedstrijddagen een keer of vier achter het huis van Snels: telkens zou de tijd waarop de eerste duif het hok bereikte niet corresponderen met het tijdstip waarop Snels in de uitslagenlijst verscheen. Waalwijker Wout Spierings, een oude vijand van Snels in het postduivencircuit, zegt zelfs dat hij vanuit zijn achtertuin al twee jaar constateert dat de registratietijden van Snels niet kloppen.

Snels ontkent tegenover het Brabants Dagblad nogmaals een notoire fraudeur te zijn, al houdt hij het er nu op dat hij twee keer in de fout is gegaan, in plaats van één keer.

Nog geen zicht op onderzoek

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) heeft de zaak-Snels neergelegd bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is niet bekend wat de status van het onderzoek is. ,,Daar hebben we geen zicht op”, zegt Frank Marinus van de NPO. ,,Maar daar zal nog wel wat tijd overheen gaan.”

Snels wachtte de resultaten van het ISR-onderzoek niet af. Hij legde direct na het bekend worden van de fraude zijn functie als voorzitter bij PV De Postduif, Rayon 4 van afdeling Brabant 2000 en secretaris bij Midfondclub de Langstraat neer.

Wim Snels won in zijn lange carrière, die al startte in 1968, vele prijzen. Alleen in 2016 al werd hij nationaal 1e hokkampioen aangewezen en had hij de derde beste jonge duif. Dit jaar gooide hij landelijk hoge ogen in het klassement van de 'allerbeste midfondduiven'.