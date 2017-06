Culturele clubs Waalwijk vrezen voor toekomst

WAALWIJK - Zeven cultuurclubs zitten met smart te wachten op nieuwe ruimte nu de vroegere Karwei aan de Eerste Zeine in Waalwijk is verkocht. Ondanks jarenlang overleg ligt er nog steeds geen duurzaam alternatief.

De hal die vroeger door het leven ging als vestiging van de Karwei, is nu het domein van maar liefst zeven clubs. Naast kindermusicalgroep De Notenkrakers zijn dat musicalgroep Djemm!, musicalvereniging Next, pop- en theaterkoor De Longstreetsingers, Liedertafel Oefening en Vermaak en de toneelverenigingen OOG en STW.

Intussen zitten de clubs in spanning. Al jarenlang zitten ze met de gemeente om tafel op zoek naar een oplossing. Ondanks zeventien gesprekken met inmiddels drie wethouders is een oplossing volgens de gemeente nog niet in zicht. De gang van zaken zorgt voor de nodige frustratie bij Van de Wiel, die namens de zeven culturele clubs aan tafel zit bij de gemeente.

,,In 2015 hadden we zicht op een nieuwe locatie aan de Kloosterheulweg, maar die heeft de gemeente op het laatste moment verkocht aan een andere partij. Het college van B en W kreeg toen van de gemeenteraad de opdracht dit voor de begroting van 2016, dus in 2015, met een voorstel te komen voor locatie en financiering. Het is inmiddels twee jaar verder en we wachten nog steeds."

Nieuwbouw

Dat leidde eerder dit jaar al tot een nijpende situatie. Toen kregen de clubs pas op het allerlaatste moment te horen dat ze toch een paar maanden langer mochten blijven zitten. Binnen een half jaar moeten de clubs alsnog weg.

Van de Wiel deed vorige week een klemmend beroep op de gemeenteraad het college te houden aan haar opdracht. Hij leverde er een voorstel bij voor nieuwbouw naast de gemeentewerf, inclusief offerte. ,,Dat plan voor nieuwbouw is niet nieuw, ook al bijna een ton duurder dan drie jaar geleden toen ik het ook al naar voren bracht. Maar het is een veel duurzamere oplossing dan iets te moeten huren."