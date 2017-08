Dakloze vrouw wél geholpen door Waalwijk: Ze wil helemaal niet thuis of in opvang wonen

WAALWIJK - Burgemeester Nol Kleijngeld laat op een ongebruikelijke manier weten dat de gemeente Waalwijk er wel alles aan doet om een dakloze vrouw in het centrum van Waalwijk te helpen. Kleijngeld doet dat via zijn persoonlijke Facebook-account.

De vrouw zwerft sinds kort door het stadshart en belt zo nu en dan aan bij centrumbewoners met de vraag of ze mag douchen of naar de wc mag. Daarbij geeft ze volgens Kleijngeld 'op verzoek haarscherp aan hoe en waarom ze dakloos is geworden'. Drie verontwaardigde buurtbewoners meldden zich daarop bij het gemeentehuis of via Facebook. Hoe kan het dat de gemeente deze vrouw niet helpt, is de strekking van hun beklag.

Intensief contact

Dat doet Waalwijk dus wel, wil Kleijngeld met zijn openbare Facebook-post duidelijk maken. 'De gemeente kent en volgt mevrouw, een inwoonster van onze gemeente, al jaren. We hebben op sommige momenten intensief contact met haar. Mevrouw kan om verschillende redenen niet in haar eigen huis wonen. Daardoor is daklozenopvang Traverse in beeld gekomen, maar dat wil ze absoluut niet', schrijft Kleijngeld.

,,Dit hebben we de mensen die zich bij ons meldden ook verteld", zegt een woordvoerder van Kleijngeld.

Waarom dan toch het Facebook-verhaal? ,,Een structurele oplossing voor deze mevrouw is in beeld, maar kan nog even duren. Ze zal dus nog wel even rondzwerven en mensen gaan haar zodoende nog zien."