De terreur van de buxusrups: wat te doen?

DEN BOSCH - Zoveel buxus-bezitters, zoveel methodes om de gehate rups te bestrijden, zo blijkt uit de honderden reacties die het BD ontving op de oproep om het buxusrupsenleed in de regio in kaart te brengen.

,,Gooi er maar een emmer afwaswater overheen", adviseert Marjan Muller. Terwijl Wim Stevens meldt: ,,Lees dat mierenpoeder ook kan helpen." Erik de West zweert intussen bij 'natuurlijk bestrijding'. ,,Eksters, met waarschijnlijk een nestje. Vliegen de hele dag af en aan om ze op te eten."

Jolanda Timmermans meldt continu gif te spuiten en het ongewenst bezoek zelfs handmatig uit de buxus te zetten. ,,Nu net met de hand er alweer 150 rupsen uitgehaald in onze achtertuin. De voortuin is denk ik niet meer te redden."

Ultiem middel?

Is er dan echt geen ultiem middel? Volgens hovenier Mathijs Roza uit Veen wel. Hij ontwikkelde het zelf en was daar zeven jaar mee bezig. Spullen die je in het tuincentrum kunt kopen zijn veelal 'contactmiddelen', zegt hij. Die maken de rupsjes ook dood, maar het effect is van korte duur, weet Roza: ,,Na 10 tot 15 dagen komen er nieuwe eitjes en moet je weer gaan spuiten."

Hij werkte jarenlang bij een kwekerij en kwam de rups daar al tegen in sierconiferen. Het middel dat hij in die tijd ontwikkelde heeft één belangrijke eigenschap: ,,Het trekt in het gewas." Daardoor hoeft pas na twee maanden opnieuw gespoten te worden. De buxusmot slaat doorgaans eind april, begin mei voor het eerst toe. Vanaf oktober komen zijn eitjes niet meer uit. Bestrijden is dus alleen in de tussenliggende periode nodig.