Drie auto's klappen op elkaar, waaronder gloednieuw busje

Raad redt schoenenmuseum, SLEM opleiding sneuvelt

0:28 WAALWIJK - Of het schoenenmuseum nu veilig is of niet, daar zijn de meningen over verdeeld. Feit is dat een meerderheid van de raad (Lokaalbelang, CDA, VVD, ChristenUnie en Lijst IJpelaar) donderdagavond instemde met het reddingsplan voor SLEM. Daarbij neemt de gemeente afstand van de opleidingstak van het schoenen- en ledercentrum en gaat het alleen verder met het museum.