Een HEMA of Action zou het centrum van Sprang-Capelle afmaken

Charlotte Zaal, die voor de eerste keer de veel grotere supermarkt van PLUS bezoekt, vindt dat de opknapbeurt zeker nodig was. ,,Voor de gezelligheid heb je meer winkels nodig. Dan is de kans ook kleiner dat je naar Kaatsheuvel en Waalwijk uit moet wijken. In Sprang-Capelle miste ik vooral de hebbedingetjes. Daarom zou het mooi zijn als er een HEMA of Action bij zou komen."

Geen bruisend dorpshart

Ronald Vosman woont in Lelystad, maar zijn vriendin in Sprang-Capelle. Dus reist hij al zo'n tweeënhalf jaar op en neer. ,,Het verschil in beleving is behoorlijk. Ik kon niet zeggen dat hartje Sprang-Capelle een bruisend dorpshart had. Vooral op zondag niet, maar dat is logisch. Het is een christelijk dorp. Goed dat het centrum is aangepakt. Het wordt moderner, groter. Dus heb je meer keuze."