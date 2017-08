Een nieuw casino in Waalwijk? Dat wil lang niet iedereen: 'Gokken past niet bij onze christelijke waarden'

Straco Waspik grotendeels in andere handen

10:20 WASPIK - De Brabant Groep uit Oosterhout, met ook een vestiging in Waspik (Straco), komt grotendeels in handen van een investeringsmaatschappij uit Maarsbergen. Anders Invest neemt 70 procent van de aandelen van de Brabant Groep over. Huub van der Does van Brabant Groep verlaat het bedrijf, Erik Drijver en Dick Ravensbergen blijven en houden een minderheidsbelang.