Eis zeven jaar cel voor misbruik eigen dochters

Na twee reanimaties wil Sprang-Capelse meer AED's in haar dorp

12:47 SPRANG-CAPELLE - Sinds anderhalf jaar zijn Corina Goedhart en haar man bezig om een openbare automatische externe defibrillator (AED) in de wijk Vrijhoeve in Sprang-Capelle te krijgen. Het wil nog niet echt vlotten, waardoor hun ambitie eerder dit jaar op een laag pitje kwam te staan. Maar na twee incidenten in de wijk in korte tijd, moet zo'n levensreddend apparaat er nu echt komen, vindt Corina Goedhart.