'Fietsenmaker' opgepakt voor heling

UPDATE 38-jarige man gewond door ruzie in Waalwijkse woning; stiefdochter en vriend aangehouden

6 augustus WAALWIJK - Een man is zaterdagnacht gewond geraakt bij een ruzie in de Beethovenlaan in Waalwijk. De politie hield in verband met de ruzie een 22-jarige vrouw en een 35-jarige man aan. De man had veel gedronken. Volgens getuigen zouden de betrokkenen met bakstenen hebben gegooid.