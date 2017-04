Fietser raakt gewond bij aanrijding met auto in Putstraat Waalwijk

OM eist 12 jaar cel voor beschieting woning Waspik

13 april BREDA - Tegen de ex-man van de bewoonster van de op 27 maart vorig jaar beschoten woning in Waspik is donderdag twaalf jaar cel geëist. De 50-jarige man uit Elshout moet van justitie bovendien nog een jaar voorwaardelijk uitzitten. Dat jaar kreeg hij nadat hij drie jaar geleden zijn ex al met een vleesmes in de buik stak.