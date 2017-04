Geen huisje maar wel een midweek aan zee voor Waalwijkse Willem na winst in Miljoenenjacht

De cheque van 139.000 euro van Postcode Miljoenenjacht staat pontificaal in de huiskamer van de familie Riddering. Een dag nadat Nederland Willem Riddering uit Waalwijk het mooie geldbedrag zag winnen, geniet de familie van de aandacht. ,,Ik was vandaag voor mijn werk in Roosendaal en dan hoor je van 'heb ik jou niet op tv gezien. Klanten van ons belden uit het hele land. Hee, is dat onze Willem?"

Willem onderhoudt perscontainers waarin papier of plastic wordt geperst. Daarvoor rijdt hij door heel Nederland, ook op de dag na zijn overwinning. Alhoewel, de opnames waren twee weken geleden, op zijn verjaardag. Op het geld wacht hij nog. ,,Wel goed hoor. In het begin waren we helemaal van de wap, maar nu zijn de wildste ideeën wel weer voorbij. Dan denk je aan een nieuw huis bijvoorbeeld. Maar we zitten hier prima en hebben helemaal geen groot huis nodig." Een auto komt er wel. ,,Dat wordt geen nieuwe hoor, een tweedehandsje is prima."

Op televisie en later vooral in de media werd het beeld geschetst dat Willem won voor zijn 'ernstig zieke vrouw' Erica en dat ze een huisje aan zee zouden kopen. Op internet was de ziekte een hot item: mensen die het bagatelliseerden en mensen die daar weer boos op reageerden. Het echte verhaal ligt een stuk genuanceerder. Ze heeft inderdaad fibromyalgie, dat pijn in bindweefsel en spieren veroorzaakt. ,,Maar er werd gedaan of ik halfdood was. Dat valt mee hoor. Ik kan nog mijn rondje doen en boodschappen halen. De ziekte is voor iedereen verschillend en in de toekomst kan het slechter, maar ook beter gaan", geeft Erica aan. Het huisje aan zee noemde Willem omdat hij onder druk in de uitzending niet zo snel iets anders kon verzinnen. Of het er toch komt? Waarschijnlijk niet. Erica: ,,We gaan wel lekker een midweek naar zee."