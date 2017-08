Gérard van Boxtel verzorgt overledenen: 'Ik sta ervan te kijken dat ik ermee om kan gaan'

Samen optrekken is er alleen niet bij als politie en justitie erbij worden betrokken. Dan heeft iemand zelf de regie in de hand genomen om het leven vaarwel te zeggen. Bijvoorbeeld door zich voor de trein te werpen. ,,Dan moet de rails worden schoongemaakt. Wat ooit een mens is geweest, daar is niets meer van over. Als we een vinger vinden, dan maken we daar een afdruk van. Het is iets tastbaars voor de nabestaanden."