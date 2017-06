Geschaarde aanhanger op A59 richting Waalwijk; beide banen dicht

130 'Vanners' komen samen op Waspiks weiland

3 juni WASPIK - In het weiland waar normaal de koeien van boer Frank de Bont grazen, was dit Pinksterweekend het tentenkamp opgeslagen van de internationale Van-meeting van Stichting VenCounter Holland. Zo'n 130 Amerikaanse vans stonden verdeeld over de wei. De eigenaren ervan komen een keer per jaar, vaak met de hele gezinnen, samen tijdens de Van-meeting. Dit jaar voor het eerst in Waspik.