Gewonde na aanrijding met wielrenner in Waalwijk

RKC daagt KNVB voor rechter voor indeling beloftenteam

13:09 RKC Waalwijk heeft bij de rechtbank in Utrecht een kort geding aangespannen tegen de KNVB. Daarin eist de Waalwijkse club dat het beloftenteam, Jong RKC Waalwijk, in de sterkere poule A wordt ondergebracht en niet in poule B zoals nu het geval is.