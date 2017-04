Groep jongens laat spoor van vernieling na in Waalwijk

De politie heeft samen met de verdachten gekeken naar wat er gesloopt was. Meerder lantaarnpalen hadden flinke deuken nadat ze door een van de verdachten met een hamer waren bewerkt. Een verkeersbord was van een paal gehaald, gesloopt en in een tuin gegooid. Daarnaast was een bushalte compleet vernield en was de inhoud van een vuilcontainer over straat gegooid.