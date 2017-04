Grote hoeveelheid xtc en munitie aangetroffen in woning Sprang-Capelle

Zwangere scooterrijdster raakt gewond bij botsing in Waalwijk

16:21 WAALWIJK - Politie en ambulance rukten donderdagmiddag uit naar de Burgemeester Smeelelaan in Waalwijk. Een fietser en scooterrijdster waren met elkaar in botsing gekomen. De zwangere vrouw op de scooter is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.