Grote plassen water in Waalwijkse flat leiden agenten naar hennepkwekerij

Volle bak sfeer bij Zomerkamp at the Park

2 juli WASPIK - Veel kindervreugde zondagmiddag in het park aan de Raadhuistraat in Waspik. Zomerkamp hield daar het jaarlijkse Zomerkamp at the Park voor Waspikse jeugd van 6 tot 14 jaar. De zeskamp is een opmaat naar het Zomerkamp in Uden dat traditioneel de zomervakantie inluidt voor de Waspikse jongens en meiden.