'Hij was niet in de cafetaria', jongen (17) weer vrij na overval in Waalwijk

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie blijven de twee jongens wel verdacht. De 17-jarige jongen uit Kaatsheuvel wordt afpersing in vereniging en poging afpersing in vereniging ten laste gelegd. Hij is onder voorwaarden vrijgekomen.

De jongen uit Waalwijk, die in de gevangenis 17 is geworden, wordt verdacht van poging afpersing in vereniging en medeplichtigheid aan afpersing in vereniging. Hij zegt helemaal niets met de overval te maken te hebben.

'Hij was niet in het cafetaria'

,,Hij ontkent iedere betrokkenheid en heeft een duidelijke verklaring afgelegd op het politiebureau”, zegt zijn advocate Miranda van Beurden. ,,Hij is niet voor niets nu vrijgelaten. Op het moment van de overval was hij niet in de cafetaria.”

Op die bewuste avond worden twee medewerkers van De Vergulden Erpel met een vuurwapen bedreigd door een jongen. Het vuurwapen wordt later in de buurt teruggevonden op het dak van een schuurtje. Van wie het wapen is, is nog niet duidelijk. ,,In elk geval niet van mijn cliënt", beweert Van Beurden.

'We worden overvallen!'

De gewapende overval maakte diepe indruk op snackbareigenaar Leon Leijtens (53) en zijn personeel. ,,We worden overvallen! We worden overvallen!" Leijtens veerde omhoog als een van zijn medewerksters in grote paniek zijn woonkamer binnenstormt. Een gemaskerde overvaller staat in cafetaria De Vergulden Erpel naast zijn huis en bedreigt zijn personeel met een vuurwapen.

Op het moment van de overval waren twee medewerkers de laatste klanten aan het helpen en stonden op het punt af te sluiten. Dan komt er een jongen met een Anonymous-masker de snackbar binnen, loopt rustig naar de kassa en haalt ineens een vuurwapen tevoorschijn. ,,Dit is een overval! Geld!", schreeuwt hij.

Halve minuut binnengeweest

De jongen is in totaal een halve minuut binnen geweest. Voor de medewerksters voelde het als een uur. ,,Ze voelden zich erg onveilig en machteloos", zei Leijtens naderhand tegen het Brabants Dagblad. ,,Wat deze jongen hen heeft aangedaan, is echt verschrikkelijk. En dat om een paar centen."

Leijtens hoopt dat het nu bij de daders door gaat dringen wat voor gevolgen hun actie heeft voor anderen. ,,Dit gun je niemand.''